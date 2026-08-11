Οδηγός πήρε 566 κλήσεις και θα πληρώσει 36.000 ευρώ -Το απίστευτο ρεκόρ - iefimerida.gr

Ένα απίστευτο περιστατικό ήρθε στο φως της δημοσιότητας στη Γαλλία, με έναν οδηγό να καλείται να πληρώσει συνολικά 36.000 ευρώ για εκατοντάδες παραβάσεις στάθμευσης σε διάστημα πέντε ετών.

Η παράνομη στάθμευση αποτελεί διαχρονικά μία από τις πιο συνηθισμένες παραβάσεις που συναντά κανείς στους δρόμους, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου η έλλειψη διαθέσιμων θέσεων δημιουργεί καθημερινά σημαντική πίεση στους οδηγούς.

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