 Οδηγός πήρε 566 κλήσεις και θα πληρώσει 36.000 ευρώ -Το απίστευτο ρεκόρ - iefimerida.gr
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Οδηγός πήρε 566 κλήσεις και θα πληρώσει 36.000 ευρώ -Το απίστευτο ρεκόρ

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Ρεκόρ κλήσεων σημείωσε ένας οδηγός στη Γαλλία συγκεντρώνοντας 566 παραβάσεις οι οποίες θα του κοστίσουν 36.000 ευρώ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ένα απίστευτο περιστατικό ήρθε στο φως της δημοσιότητας στη Γαλλία, με έναν οδηγό να καλείται να πληρώσει συνολικά 36.000 ευρώ για εκατοντάδες παραβάσεις στάθμευσης σε διάστημα πέντε ετών.

Η παράνομη στάθμευση αποτελεί διαχρονικά μία από τις πιο συνηθισμένες παραβάσεις που συναντά κανείς στους δρόμους, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου η έλλειψη διαθέσιμων θέσεων δημιουργεί καθημερινά σημαντική πίεση στους οδηγούς.

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