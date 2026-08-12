Οδηγός έτρεχε με 120 χλμ./ώρα με όριο τα 70 -Η δικαιολογία άφησε τους αστυνομικούς με το στόμα ανοιχτό - iefimerida.gr

Ένα ακόμη περιστατικό παραβατικότητας στους δρόμους ήρθε στο φώς, με το παράδοξο όμως της συγκεκριμένης υπόθεσης να μην εντοπίζεται στη πράξη αυτή καθαυτή αλλά στην απίστευτη αιτιολόγηση που έδωσε ο οδηγός στις αρχές.

Στο ζενίθ βρίσκονται τις τελευταίες εβδομάδες οι παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με πολλούς οδηγούς να προβαίνουν σε έκνομες ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια όλων των χρηστών του οδικού δικτύου.

Διαβάστε περισσότερα στο www.carandmotor.gr