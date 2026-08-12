 Οδηγός έτρεχε με 120 χλμ./ώρα με όριο τα 70 -Η δικαιολογία άφησε τους αστυνομικούς με το στόμα ανοιχτό - iefimerida.gr
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οδηγός έτρεχε με 120 χλμ./ώρα με όριο τα 70 -Η δικαιολογία άφησε τους αστυνομικούς με το στόμα ανοιχτό

Δικαιολογία οδηγός
Η δικαιολογία του οδηγού αποδείχθηκε περισσότερο... επικίνδυνη από την ίδια την πάραβαση, αφήνοντας τους αστυνομικούς άναυδους
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ένα ακόμη περιστατικό παραβατικότητας στους δρόμους ήρθε στο φώς, με το παράδοξο όμως της συγκεκριμένης υπόθεσης να μην εντοπίζεται στη πράξη αυτή καθαυτή αλλά στην απίστευτη αιτιολόγηση που έδωσε ο οδηγός στις αρχές.

Στο ζενίθ βρίσκονται τις τελευταίες εβδομάδες οι παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με πολλούς οδηγούς να προβαίνουν σε έκνομες ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια όλων των χρηστών του οδικού δικτύου.

Διαβάστε περισσότερα στο www.carandmotor.gr

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ κοκ πρόστιμο αστυνομικός τροχαία

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ