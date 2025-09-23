Ελλάδα: Οδηγός έσπασε τα κοντέρ στη Λ. Συγγρού -Ποιο είναι το βαρύ πρόστιμο που τον περιμένει σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ - iefimerida.gr

Ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι κυρώσεις για τους οδηγούς που αγνοούν τα όρια ταχύτητας, με το πρόσφατο περιστατικό να εντάσσεται στις πλέον σοβαρές παραβάσεις.
Πρωτοσέλιδα προκάλεσε τις τελευταίες ημέρες η είδηση ενός απερίσκεπτου οδηγού, ο οποίος επέλεξε να κινηθεί στη Λεωφόρο Συγγρού, έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους του κέντρου της Αθήνας, φτάνοντας τα 187 χλμ./ώρα.
