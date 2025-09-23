 Ελλάδα: Οδηγός έσπασε τα κοντέρ στη Λ. Συγγρού -Ποιο είναι το βαρύ πρόστιμο που τον περιμένει σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ - iefimerida.gr
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ελλάδα: Οδηγός έσπασε τα κοντέρ στη Λ. Συγγρού -Ποιο είναι το βαρύ πρόστιμο που τον περιμένει σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ

υπερβολική ταχύτητα νέος ΚΟΚ
Ακριβά θα πληρώσει την απερισκεψία του ο οδηγός που ανέπτυξε την ταχύτητα των 187 χλμ./ώρα στη Λ. Συγγρού, χάνοντας εκτός των άλλων την άδεια οδήγησης για 60 ημέρες
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι κυρώσεις για τους οδηγούς που αγνοούν τα όρια ταχύτητας, με το πρόσφατο περιστατικό να εντάσσεται στις πλέον σοβαρές παραβάσεις.

Πρωτοσέλιδα προκάλεσε τις τελευταίες ημέρες η είδηση ενός απερίσκεπτου οδηγού, ο οποίος επέλεξε να κινηθεί στη Λεωφόρο Συγγρού, έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους του κέντρου της Αθήνας, φτάνοντας τα 187 χλμ./ώρα.

πρόστιμο κοκ υπερβολική ταχύτητα τροχαία νέος ΚΟΚ

