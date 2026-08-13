 Αυτοί οι οδηγοί είναι χειρότεροι και από τους Έλληνες -Η διπλή προσπέραση που σόκαρε την Αλβανία - iefimerida.gr
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτοί οι οδηγοί είναι χειρότεροι και από τους Έλληνες -Η διπλή προσπέραση που σόκαρε την Αλβανία

διπλή προσπέραση
Το γύρο του διαδικτύου κάνει ένα video από τη γειτονική Αλβανία με αρνητικούς πρωταγωνιστές δύο οδηγούς που επιχειρούν μια εγκληματική προσπέραση
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ένα ακόμη περιστατικό επικίνδυνής οδήγησης καταγράφηκε στα Βαλκάνια, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά γιατί η Νοτιοανατολική Ευρώπη εξακολουθεί να θεωρείται μία από τις πιο προβληματικές περιοχές της ηπείρου.

Οι θερινές μετακινήσεις αποτελούν ένα διαχρονικό φαινόμενο στις χώρες με έντονο τουριστικό χαρακτήρα, κάτι που γνωρίζουμε πολύ καλά και στην Ελλάδα, αφού κυρίως τον Αύγουστο, τα μεγάλα αστικά κέντρα πρακτικά αδειάζουν, με χιλιάδες αδειούχους να αφήνουν την πόλη και κατευθύνονται προς δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, αναζητώντας λίγες ημέρες ξεκούρασης και μια απαραίτητη ανάσα μακριά από την καθημερινότητα, προκειμένου να γεμίσουν τις μπαταρίες τους.

Διαβάστε περισσότερα στο www.carandmotor.gr

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ