Αυτοί οι οδηγοί είναι χειρότεροι και από τους Έλληνες -Η διπλή προσπέραση που σόκαρε την Αλβανία - iefimerida.gr

Ένα ακόμη περιστατικό επικίνδυνής οδήγησης καταγράφηκε στα Βαλκάνια, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά γιατί η Νοτιοανατολική Ευρώπη εξακολουθεί να θεωρείται μία από τις πιο προβληματικές περιοχές της ηπείρου.

Οι θερινές μετακινήσεις αποτελούν ένα διαχρονικό φαινόμενο στις χώρες με έντονο τουριστικό χαρακτήρα, κάτι που γνωρίζουμε πολύ καλά και στην Ελλάδα, αφού κυρίως τον Αύγουστο, τα μεγάλα αστικά κέντρα πρακτικά αδειάζουν, με χιλιάδες αδειούχους να αφήνουν την πόλη και κατευθύνονται προς δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, αναζητώντας λίγες ημέρες ξεκούρασης και μια απαραίτητη ανάσα μακριά από την καθημερινότητα, προκειμένου να γεμίσουν τις μπαταρίες τους.

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