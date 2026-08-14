Τέλος η οδήγηση για τους 70χρονους -Πότε και με πιο τεστ θα χάνουν το δίπλωμα - iefimerida.gr

Νέα δεδομένα εξετάζονται για τους οδηγούς άνω των 70 ετών, με τα θεσμικά όργανα να ετοιμάζουν αυστηρότερους ελέγχους που σε ορισμένες περιπτώσεις θα οδηγούν ακόμη και στην αφαίρεση της άδειας οδήγησης.

Η οδήγηση των ηλικιωμένων αποτελεί εδώ και χρόνια ένα από τα ζητήματα που προκαλούν συζητήσεις σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, καθώς η αύξηση του προσδόκιμου ζωής σημαίνει ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι συνεχίζουν να οδηγούν σε μεγαλύτερες ηλικίες, παρά το γεγονός πως με την αύξηση της ηλικίας μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να μεταβάλλονται ορισμένες βασικές ικανότητες που είναι απαραίτητες για την ασφαλή οδήγηση, όπως η όραση, η ταχύτητα αντίδρασης και σε ορισμένες περιπτώσεις οι γνωστικές λειτουργίες.

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