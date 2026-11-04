Ο Σάκης Ρουβάς γίνεται και πάλι... αγρότης και μας δείχνει το αγαπημένο του αυτοκίνητο -Ποιο είναι - iefimerida.gr

Ο δημοφιλής τραγουδιστής έχει δείξει πολλές φορές την προτίμησή του για το συγκεκριμένο διπλοκάμπινο pick-up που συνδυάζει μεγάλες μεταφορικές δυνατότητες με ισχυρές εκτός δρόμου ικανότητες.

Η συνεργασία άλλα και η στενή σχέση του Σάκη με τη Volkswagen είναι γνωστή εδώ και καιρό, με τον ίδιο να έχει μοιραστεί κατά καιρούς με τους ακολούθους του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στιγμές από την επαφή του με τα μοντέλα της γερμανικής εταιρείας, αλλά και δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχει με αυτά.

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