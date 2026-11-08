 Μαύρες κάμερες στα φανάρια της Αθήνας -Τι καταγράφουν, σε τι διαφέρουν από τις υπόλοιπες - iefimerida.gr
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Μαύρες κάμερες στα φανάρια της Αθήνας -Τι καταγράφουν, σε τι διαφέρουν από τις υπόλοιπες

Μαύρες κάμερες στα φανάρια
Μαύρες κάμερες στα φανάρια
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Αρκετοί είναι εκείνοι που αναρωτιούνται ποιος είναι ο ρόλος των μικρών, μαύρων καμερών που έχουν τοποθετηθεί σε στύλους φαναριών στην Αθήνα, και αν βεβαιώνουν κάποια συγκεκριμένη παράβαση.

Το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότερα σύγχρονα συστήματα ελέγχου τοποθετούνται σε κομβικές και επικίνδυνες διασταυρώσεις στους δρόμους της Αθήνας. Ωστόσο δεν υπάρχουν μόνο κάμερες που έχουν τοποθετηθεί για την καταγραφή παραβάσεων, αλλά και διαφορετικά συστήματα τα οποία εξυπηρετούν άλλους σκοπούς.﻿

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