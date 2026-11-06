Ο χρυσός κανόνας της Εθνικής Οδού -Γιατί δεν πρέπει να οδηγείς συνέχεια στη μεσαία λωρίδα, τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ - iefimerida.gr

Το χέρι στην τσέπη θα χρειαστεί να βάλουν όσοι οδηγοί κινούνται μονίμως στη μεσαία λωρίδα, καθώς ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπει βαριές συνέπειες για μια από τις αγαπημένες συνήθειες των Ελλήνων οδηγών.

Παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία των οδηγών γνωρίζει ότι η μόνιμη χρήση της αριστερής λωρίδας απαγορεύεται, αρκετοί οδηγοί αγνοούν πως αντίστοιχη απαγόρευση ισχύει και για την κίνηση στη μεσαία λωρίδα, σε δρόμους στους οποίους υπάρχουν περισσότερες από δύο λωρίδες κυκλοφορίας.

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