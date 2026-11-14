Η συνήθεια στο τιμόνι που τιμωρείται με 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση πινακίδων – Τι ορίζει ο νέος ΚΟΚ

Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι οι οδηγοί που συνηθίζουν να αφήνουν τον κινητήρα του αυτοκινήτου τους αναμμένο ενώ το όχημα παραμένει ακινητοποιημένο, καθώς σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ο νέος ΚΟΚ προβλέπει βαριές κυρώσεις.

Γύρω από το αυτοκίνητο υπάρχουν συχνά διαφορετικές απόψεις σχετικά με το ποιος είναι ο σωστός τρόπος αντιμετώπισης διαφόρων καταστάσεων, τόσο όσον αφορά τη λειτουργία του κινητήρα και τη φροντίδα των μηχανικών εξαρτημάτων όσο και σε σχέση με το τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται από τη νομοθεσία.﻿

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