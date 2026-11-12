Έχει εκατομμύρια στον τραπεζικό του λογαριασμό αλλά δεν ξέρει να οδηγεί -Ποιος διάσημος ποδοσφαιριστής δεν μπορεί να βγάλει δίπλωμα

Μπορεί να συγκαταλέγεται στους πιο γνωστούς και ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές στον κόσμο, ωστόσο ο συγκεκριμένος γνωστός αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης δεν διαθέτει ακόμη άδεια οδήγησης.

Το τελευταίο διάστημα, ένας από τους ποδοσφαιριστές που βρίσκονται σχεδόν μόνιμα στο επίκεντρο της δημοσιότητας είναι ο Jude Bellingham, ο οποίος, μετά από ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο καλοκαίρι, κατά το οποίο αποτέλεσε έναν από τους πρωταγωνιστές της πορείας της Εθνικής Αγγλίας μέχρι τα ημιτελικά του Μουντιάλ, συνεχίζει να εντυπωσιάζει και τη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης.

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