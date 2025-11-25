 Ο αντιπρόεδρος της Honda ξεσπά -Για όλα φταίνε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα - iefimerida.gr
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ο αντιπρόεδρος της Honda ξεσπά -Για όλα φταίνε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Honda ηλεκτρικά αυτοκίνητα
Η ηλεκτροκίνηση έχει προκαλέσει ισχυρούς τριγμούς ακόμα και σε όλες τις παραδοσιακές αυτοκινητοβιομηχανίες, εντός και εκτός Ευρώπης
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Σε μια περίοδο όπου οι περισσότερες εταιρείες προσπαθούν να προσαρμοστούν στις αυστηρές νομοθεσίες και στα «πράσινα ορόσημα», η Honda επιχειρεί να επαναξιολογήσει τη στρατηγική της και να μιλήσει ανοιχτά για τα λάθη της.

Η ηλεκτροκίνηση έχει αναμφίβολα αναδειχθεί στο βασικό πυλώνα της σύγχρονης αυτοκίνησης, με τις κυβερνήσεις και τα θεσμικά όργανα να πιέζουν έντονα προς μια ταχεία μετάβαση.

Διαβάστε περισσότερα στο www.carandmotor.gr

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Honda ηλεκτρικά αυτοκίνητα ηλεκτροκίνηση αυτοκινητοβιομηχανία

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ