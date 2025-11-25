Ο αντιπρόεδρος της Honda ξεσπά -Για όλα φταίνε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα - iefimerida.gr

Σε μια περίοδο όπου οι περισσότερες εταιρείες προσπαθούν να προσαρμοστούν στις αυστηρές νομοθεσίες και στα «πράσινα ορόσημα», η Honda επιχειρεί να επαναξιολογήσει τη στρατηγική της και να μιλήσει ανοιχτά για τα λάθη της.

Η ηλεκτροκίνηση έχει αναμφίβολα αναδειχθεί στο βασικό πυλώνα της σύγχρονης αυτοκίνησης, με τις κυβερνήσεις και τα θεσμικά όργανα να πιέζουν έντονα προς μια ταχεία μετάβαση.

Διαβάστε περισσότερα στο www.carandmotor.gr