Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος -Ποιες εφαρμογές στο κινητό βάζει στη μαύρη λίστα ο νέος ΚΟΚ - iefimerida.gr

Αντιμέτωποι με βαρύτατες κυρώσεις ενδέχεται να είναι οι οδηγοί που χρησιμοποιούν τις εφαρμογές πλοήγησης για να ενημερώνονται σχετικά με την παρουσία ραντάρ στους δρόμους, και πολύ περισσότερο όσοι προειδοποιούν τους υπόλοιπους οδηγούς μέσω των συγκεκριμένων εφαρμογών.

Με την αύξηση της οδικής επιτήρησης και την τοποθέτηση καμερών και ραντάρ σε όλο και περισσότερα τμήματα του οδικού δικτύου, αντίστοιχη αύξηση έχει παρατηρηθεί και στη χρήση εφαρμογών που μπορούν να ειδοποιούν τους οδηγούς για την παρουσία τέτοιων συστημάτων.﻿

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