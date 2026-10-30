Νέοι vs ηλικιωμένοι: Ποιοι είναι πιο πιθανό να τρακάρουν - iefimerida.gr

Η ηλικία φαίνεται πως παίζει τον δικό της ρόλο πίσω από το τιμόνι, με τα ποσοστά και τις συνθήκες των τροχαίων ατυχημάτων να παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις από τη μία ηλικιακή ομάδα στην άλλη.

Κατά καιρούς έχουμε ακούσει πολλές και διαφορετικές απόψεις σχετικά με το ποιοι οδηγοί προκαλούν τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα. Ορισμένοι θεωρούν ότι οι νεότεροι οδηγοί είναι πιο επιρρεπείς στα λάθη, εξαιτίας της περιορισμένης εμπειρίας τους πίσω από το τιμόνι, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία δυσκολεύονται περισσότερο να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της οδήγησης, καθώς με το πέρασμα των χρόνων τα αντανακλαστικά τους μπορεί να μην είναι πλέον τόσο γρήγορα.

Διαβάστε περισσότερα στο www.carandmotor.gr