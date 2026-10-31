 Καινούργια αυτοκίνητα -Γιατί εξαφανίστηκαν οι προβολείς ομίχλης; - iefimerida.gr
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Καινούργια αυτοκίνητα -Γιατί εξαφανίστηκαν οι προβολείς ομίχλης;

Προβολείς ομίχλης
Τα νέα φώτα LED αντικαθιστούν τους παραδοσιακούς προβολείς ομίχλης
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Παρά το γεγονός ότι τις προηγούμενες δεκαετίες οι προβολείς ομίχλης αποτελούσαν σήμα κατατεθέν των πλούσιων εξοπλιστικών εκδόσεων, στις μέρες μας συνιστούν είδος προς εξαφάνιση.

Σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας οι προβολείς ομίχλης βελτιώνουν αισθητά τον φωτισμό του δρόμου καθώς είναι τοποθετημένοι στο κάτω μέρος του προφυλακτήρα και διαχέουν το φως προς τα κάτω στην περιοχή κοντά στο αμάξωμα.

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