 Αλλάζουν όλα στα ΚΤΕΟ -Βγαίνουν εκτός κυκλοφορίας χιλιάδες diesel ΙΧ αυτοκίνητα και ταξί - iefimerida.gr
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αλλάζουν όλα στα ΚΤΕΟ -Βγαίνουν εκτός κυκλοφορίας χιλιάδες diesel ΙΧ αυτοκίνητα και ταξί

Έλεγχος οχημάτων σε ΚΤΕΟ
Έλεγχος οχημάτων σε ΚΤΕΟ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Μια σημαντική αλλαγή στους τεχνικούς ελέγχους των οχημάτων έρχεται να βάλει στο μικροσκόπιο χιλιάδες πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα, με τους ιδιοκτήτες τους να καλούνται να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την εφαρμογή αλλαγών στη διαδικασία των τεχνικών ελέγχων, η οποία αναμένεται να επηρεάσει χιλιάδες ιδιοκτήτες πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Από την 1η Ιουλίου του 2027, τα ΚΤΕΟ θα πραγματοποιούν έναν πρόσθετο έλεγχο, με αποτέλεσμα οχήματα που μέχρι σήμερα περνούσαν τη διαδικασία χωρίς πρόβλημα να κινδυνεύουν πλέον με απόρριψη.

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