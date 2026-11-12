Τελειώνει ο χρόνος για το νέο φαρμακείο στο αυτοκίνητο -Πού θα το βρεις με λιγότερα από 5 ευρώ

Μόλις λίγες ημέρες πριν τεθούν σε ισχύ οι νέες υποχρεωτικές προδιαγραφές για το φαρμακείο αυτοκινήτου, η τιμή του βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων μηνών.

Μέχρι σήμερα το περιεχόμενο του φαρμακείου ήταν σχετικά περιορισμένο και περιλάμβανε βασικά υλικά πρώτων βοηθειών, όπως βαμβάκι, επιδέσμους, τσιρότα, οινόπνευμα κ.ά., ωστόσο από την 1η Ιανουαρίου 2027 θα πρέπει να πληροί αυστηρότερες προδιαγραφές.

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