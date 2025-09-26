Νέο Suzuki Swift: Το ολοκληρωμένο και έξυπνο αυτοκίνητο πόλης με έως 10 χρόνια εγγύηση - iefimerida.gr

Το νέο Suzuki Swift επιστρέφει πιο ώριμο από ποτέ, φέρνοντας ξανά στο επίκεντρο όλα όσα το έχουν καθιερώσει ως ένα από τα πιο ολοκληρωμένα μοντέλα της compact κατηγορίας.

Με νέα πιο προσιτή τιμή εκκίνησης, αναβαθμισμένο βασικό εξοπλισμό και επιλογές που δύσκολα βρίσκεις αλλού στην κατηγορία, το νέο Suzuki Swift αποδεικνύει ότι η έξυπνη αγορά δεν χρειάζεται να συνοδεύεται από ακριβό αντίτιμο.

Διαβάστε περισσότερα στο www.carandmotor.gr