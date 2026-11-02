 Κοστίζει 5.400 ευρώ και έχει αυτονομία 328 χιλιομέτρων -Το νέο αυτοκίνητο που βάζει τέλος στην ακρίβεια - iefimerida.gr
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κοστίζει 5.400 ευρώ και έχει αυτονομία 328 χιλιομέτρων -Το νέο αυτοκίνητο που βάζει τέλος στην ακρίβεια

Bestune Pony
Bestune Pony
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Το Bestune Pony θα φέρει τα πάνω-κάτω στις καθημερινές μετακινήσεις καθώς συνδυάζει χαμηλή τιμή αγοράς και εξίσου χαμηλό κόστος χρήσης καθώς με μία μόλις φόρτιση προσφέρει αυτονομία που φτάνει τα 328 χιλιόμετρα.

Η Bestune, μια από τις θυγατρικές εταιρείες του κινεζικού ομίλου FAW, ανακοίνωσε την κυκλοφορία ενός νέου ηλεκτρικού αυτοκινήτου που παρά τις κόμπακτ εξωτερικές διαστάσεις των 3,35 μέτρων θα προσφέρει ικανοποιητικούς χώρους για τέσσερεις επιβάτες, καθώς επίσης και έναν πλήρως αξιοποιήσιμο χώρο αποσκευών 265 λίτρων.

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