 Εμφύλιος στην Ευρώπη -Ποιες χώρες διεκδικούν το νέο υπερ-εργοστάσιο των Κινέζων - iefimerida.gr
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Εμφύλιος στην Ευρώπη -Ποιες χώρες διεκδικούν το νέο υπερ-εργοστάσιο των Κινέζων

Εργοστάσιο αυτοκινήτων
Εργοστάσιο παραγωγής αυτοκινήτων
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Για τα μάτια και το χρήμα των κινέζικων εταιρειών, τα δύο γειτονικά κράτη έχουν βγάλει τα «μαχαίρια του πολέμου».

Η δυναμική είσοδος των κινεζικών εταιρειών στην Ευρώπη έχει αλλάξει το τοπίο της αυτοκίνησης, με κάθε μια να ακολουθάει τη δική της στρατηγική. Οι περισσότερες, προς το παρόν, περιορίζονται στο να φέρνουν αυτοκίνητα με πλοία.

Διαβάστε περισσότερα στο carandmotor.gr

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ παραγωγή αυτοκινήτου κινέζικες εταιρείες αυτοκινήτου carandmotor.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ