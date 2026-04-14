Προ των πυλών το «εργοστάσιο του μέλλοντος» των Ιαπώνων -Πού θα κατασκευαστεί, πότε θα ξεκινήσει η παραγωγή - iefimerida.gr

Το νέο εργοστάσιο της Toyota αναμένεται να βοηθήσει την ιαπωνική εταιρεία να διατηρήσει την εγχώρια παραγωγή της πάνω από τα 3 εκατομμύρια οχήματα ετησίως.
Την περασμένη χρονιά, η Toyota πούλησε συνολικά 10.536.807 οχήματα παγκοσμίως (συνυπολογίζοντας και τα οχήματα της Lexus), ενώ από αυτά, τα 1.501.263 ταξινομήθηκαν εντός συνόρων και τα 9.035.544 αφορούν σε εξαγωγές.
