Διπλώματα οδήγησης: Ποιες υπηρεσίες καταργήθηκαν και ποιες προστέθηκαν στα ΚΕΠ - iefimerida.gr

Σε ισχύ τέθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση 82790/2026 σύμφωνα με την οποία κάποιες υπηρεσίες που αφορούν στις άδειες οδήγησης και διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ καταργούνται ενώ κάποιες άλλες προστίθενται.

Πιο συγκεκριμένα και στο πλαίσιο της ψηφιακής υποβολής μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) των αιτήσεων αδειών οδήγησης και άλλων αιτημάτων, επέρχονται ορισμένες τροποποιήσεις σχετικές με τις ακολουθητέες διαδικασίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών οι οποίες μπορούν να διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ.

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