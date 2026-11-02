Τέλος το αλκοόλ από τους δρόμους -Τι αλλάζει σε όλη την Ευρώπη, τι ισχύει στην Ελλάδα - iefimerida.gr

Η οδική ασφάλεια βρίσκεται στο επίκεντρο των ελέγχων, με ολοένα περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες να εξετάζουν αυστηρότερα μέτρα για μία από τις πιο επικίνδυνες συνήθειες των οδηγών.

Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ αποτελεί μία από τις πιο επικίνδυνες συμπεριφορές πίσω από το τιμόνι, όντας φυσικά και ο λόγος που η νομοθεσία αντιμετωπίζει την συγκεκριμένη παράβαση ιδιαίτερα αυστηρά, προβλέποντας σημαντικές κυρώσεις για όσους οδηγούς υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια.﻿

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