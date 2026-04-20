Αυτή είναι η νέα μάρκα αυτοκινήτων που ήρθε στην Ελλάδα -Ποιος τη φέρνει - iefimerida.gr

Η μάρκα JMEV είναι η πιο πρόσφατη άφιξη στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου, με την εταιρεία να εκκινεί την εμπορική της πορεία με τρία αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα.

Η JMEV αποτελεί μία κοινοπραξία μεταξύ του ομίλου Renault, της Jiangling Motors Corporation Group και του Κρατικού Ταμείου Ανάπτυξης της Κίνας. Εξειδικεύεται στην κατασκευή αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων και ιδρύθηκε το 2015 ως θυγατρική της Jiangling Motors.

