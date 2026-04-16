Ταξί χωρίς οδηγούς σε 28 πόλεις -Ποια εταιρεία αναλαμβάνει το πρότζεκτ - iefimerida.gr

Σε μια από τις σημαντικότερες επενδύσεις στην 17ετή λειτουργία της αναμένεται να προχωρήσει η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών μεταφοράς παγκοσμίως, προβαίνοντας σε μία κομβική επένδυση 8.5 δισεκατομμυρίων ευρώ.﻿

Αποδεικνύοντας εμπράκτως ότι η εποχή της αυτόνομης κινητικότητας δεν είναι μια μακρινή έννοια αλλά μια ενεργή επιχειρηματική προτεραιότητα, η αμερικανική Uber ανακοίνωσε τη πρόθεση της να επεκτείνει τις δραστηριότητες της, προσφέροντας υπηρεσίες ρομποτικών ταξί σε τουλάχιστον 28 πόλεις έως το 2028.﻿

