Ταξί χωρίς οδηγούς σε 28 πόλεις -Ποια εταιρεία αναλαμβάνει το πρότζεκτ - iefimerida.gr

Σε μια από τις σημαντικότερες επενδύσεις στην 17ετή λειτουργία της αναμένεται να προχωρήσει η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών μεταφοράς παγκοσμίως, προβαίνοντας σε μία κομβική επένδυση 8.5 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Αποδεικνύοντας εμπράκτως ότι η εποχή της αυτόνομης κινητικότητας δεν είναι μια μακρινή έννοια αλλά μια ενεργή επιχειρηματική προτεραιότητα, η αμερικανική Uber ανακοίνωσε τη πρόθεση της να επεκτείνει τις δραστηριότητες της, προσφέροντας υπηρεσίες ρομποτικών ταξί σε τουλάχιστον 28 πόλεις έως το 2028.
Διαβάστε περισσότερα στο carandmotor.gr
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο