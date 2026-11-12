 Αυτή είναι η νέα απάτη για την οποία μιλούν όλοι -Τι μήνυμα πήραν στο κινητό χιλιάδες πολίτες
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτή είναι η νέα απάτη για την οποία μιλούν όλοι -Τι μήνυμα πήραν στο κινητό χιλιάδες πολίτες

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Χρήση κινητού τηλεφώνου
Χρήση κινητού τηλεφώνου

Οι ηλεκτρονικές απάτες μέσω κινητών τηλεφώνων συνεχίζουν να αυξάνονται, με τους επιτήδειους να αξιοποιούν πλέον και τις ηλεκτρονικές κλήσεις της Τροχαίας.

Μαζί με την ενίσχυση της οδικής επιτήρησης μέσω καμερών και ραντάρ, που πλέον εγκαθίστανται σε όλο και περισσότερα σημεία του οδικού δικτύου, αλλά και την έναρξη της ηλεκτρονικής βεβαίωσης παραβάσεων, ένα ακόμη φαινόμενο που παρουσιάζει αυξητική τάση είναι οι απόπειρες ηλεκτρονικής απάτης.﻿

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