 Η νέα απάτη στα κινητά τηλέφωνα για την οποία μιλούν όλοι -Τι πρέπει να κάνεις αν λάβεις αυτό το μήνυμα - iefimerida.gr
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Η νέα απάτη στα κινητά τηλέφωνα για την οποία μιλούν όλοι -Τι πρέπει να κάνεις αν λάβεις αυτό το μήνυμα

Κινητό τηλέφωνο
Κινητό τηλέφωνο
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Mια νέα προσπάθεια εξαπάτησης λαμβάνει χώρα τελευταία, με επιτήδειους να στέλνουν SMS που εμφανίζονται ως μηνύματα της Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με υποτιθέμενες τροχαίες παραβάσεις και πρόστιμα.

Tο τελευταίο διάστημα βρίσκεται, όπως πλέον γνωρίζουμε όλοι, σε εξέλιξη μια προσπάθεια των Αρχών για τη μείωση των τροχαίων παραβάσεων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στους ελληνικούς δρόμους.

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