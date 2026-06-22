Νέο μπλόκο στους 65χρονους οδηγούς -Ποιες εξετάσεις τούς βγάζουν από το τιμόνι - iefimerida.gr

Με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας η διαδικασία ανανέωσης των αδειών οδήγησης έχει γίνει αυστηρότερη, με τις ιατρικές εξετάσεις να αποκτούν καθοριστικό ρόλο και την ευθύνη πλέον να επεκτείνεται και πέρα των άμεσα εμπλεκόμενων.

Οι ηλικιωμένοι οδηγοί βρίσκονται σταθερά στο επίκεντρο της συζήτησης που σχετίζεται με την οδική ασφάλεια τα τελευταία χρόνια, καθώς όλο και περισσότεροι είναι αυτοί που υποστηρίζουν πως η φυσιολογική φθορά που συνοδεύει την προχωρημένη ηλικία μπορεί να επηρεάσει τις αντιδράσεις, την όραση και γενικότερα την ικανότητα οδήγησης.

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