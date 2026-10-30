 MINI Countryman Untamed Edition: Η οδηγική διασκέδαση περνά σε off-road διαδρομές - iefimerida.gr
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MINI Countryman Untamed Edition: Η οδηγική διασκέδαση περνά σε off-road διαδρομές

MINI Countryman
Το νέο MINI Countryman Untamed
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η MINI δίνει στο Countryman έναν ακόμη πιο περιπετειώδη χαρακτήρα με τη νέα Untamed Edition, η οποία συνδυάζει τo χαρακτηριστικo go-kart feeling της μάρκας με αυξημένες δυνατότητες εκτός δρόμου, ξεχωριστή σχεδίαση και πλούσιο εξοπλισμό.

Η MINI κατάφερε με το Countryman να μεταφέρει τη χαρακτηριστική οδηγική της φιλοσοφία σε μια διαφορετική κατηγορία, απευθυνόμενη σε όσους αναζητούσαν περισσότερους χώρους, αυξημένη πρακτικότητα και την ευελιξία ενός οικογενειακού SUV, χωρίς να αποχωριστούν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της βρετανικής μάρκας.

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