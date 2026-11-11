MINI Black Friday Deals: Το MINI Countryman σε Black Midnight από 119 ευρώ τον μήνα - iefimerida.gr

Η MINI υποδέχεται τη φετινή Black Friday με μια ξεχωριστή πρόταση για όσους αναζητούν ένα premium SUV, κάνοντας ακόμα πιο εύκολη την απόκτηση του δημοφιλούς MINI Countryman.

Σε αυτή τη Black Friday, η MINI «ποντάρει στο μαύρο» και δίνει την ευκαιρία στους οδηγούς να αποκτήσουν ετοιμοπαράδοτο το MINI Countryman C στην εντυπωσιακή απόχρωση Midnight Black με μοναδικά προνόμια και προνομιακή χρηματοδότηση με δόση από 199 ευρώ το μήνα﻿.

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