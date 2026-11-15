 Το μικρό πισωκίνητο Toyota καίει καρδιές -Με turbo κινητήρα 660 κ.εκ.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το μικρό πισωκίνητο Toyota καίει καρδιές -Με turbo κινητήρα 660 κ.εκ.

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
toyota coupe
Τη γραμμή παραγωγής θα συναντήσει όπως όλα δείχνουν ένα μικρό coupe με την υπογραφή της Toyota και έναν turbo κινητήρα μόλις 660 κ.εκ.

Σε περίοδο όπου η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία έχει ανεβάσει πολύ τις προσδοκίες σχετικά με σπορ μοντέλα, προκύπτει ένα σενάριο που θα αποτελέσει το κερασάκι στην τούρτα.

Ενώ λοιπόν αναμένουμε τη νέα εποχή της Celica και ευελπιστούμε να δούμε παράλληλα και τη νέα ερμηνεία του MR2, η Toyota φέρεται να εξετάζει σοβαρά μία πολύ ενδιαφέρουσα έκπληξη.

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