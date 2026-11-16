Του ζήτησαν 20.000 ευρώ για βλάβη στον κινητήρα -Μηχανικός την έφτιαξε σε 30 δευτερόλεπτα

Ένα απίστευτο περιστατικό κάνει τον γύρο του Διαδικτύου, με έναν ιδιοκτήτη αυτοκινήτου να ενημερώνεται από επίσημη αντιπροσωπεία ότι χρειάζεται αντικατάσταση ολόκληρου του κινητήρα για μια απλή βλάβη.

Παρά το γεγονός ότι η επίσημη αντιπροσωπεία αποτελεί συχνά την πρώτη επιλογή των οδηγών όταν αντιμετωπίζουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα στο αυτοκίνητό τους, θεωρώντας ότι θα λάβουν την πλέον εξειδικευμένη διάγνωση και επισκευή, κατά καιρούς έρχονται στο φως περιστατικά που δείχνουν ότι τα πράγματα δεν είναι πάντοτε τόσο απλά όσο νομίζει κανείς.﻿

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