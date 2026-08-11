 Με μία κίνηση χάνεις το δίπλωμα για 40 ημέρες και πληρώνεις 150 ευρώ -Η συνήθεια των Ελλήνων που τιμωρεί ο νέος ΚΟΚ - iefimerida.gr
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Με μία κίνηση χάνεις το δίπλωμα για 40 ημέρες και πληρώνεις 150 ευρώ -Η συνήθεια των Ελλήνων που τιμωρεί ο νέος ΚΟΚ

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Μία από τις πολλές κακές συνήθειες των Ελλήνων οδηγών τιμωρείται και μάλιστα αυστηρά από τον ΚΟΚ στην προσπάθεια περιορισμού της ρύπανσης του περιβάλλοντος
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι οι οδηγοί αυτές τις ημέρες, καθώς μια δυστυχώς πολύ κοινή συνήθεια που έχουν πολλοί μπορεί να φέρει καταστροφικές επιπτώσεις και μια εξίσου σοβαρή καμπάνα από το νόμο.

Μπορεί η νομοθεσία το τελευταίο διάστημα να έχει αυστηροποιηθεί σημαντικά ως προς τις πλέον επικίνδυνες παραβάσεις του ΚΟΚ, οι οποίες, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, οδηγούν στα περισσότερα και σοβαρότερα τροχαία, όπως είναι μεταξύ άλλων η υπερβολική ταχύτητα και η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, ωστόσο αυστηρές κυρώσεις συνεχίζόνται να προβλέπονται και για μια σειρά από άλλες συμπεριφορές που μπορούν υπό συγκεκριμένες συνθήκες να έχουν εξίσου σοβαρές ή ακόμη και καταστροφικές συνέπειες.

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