 Μια Ferrari F50 θα δημοπρατηθεί για 20 εκατομμύρια - iefimerida.gr
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Μια Ferrari F50 θα δημοπρατηθεί για 20 εκατομμύρια

Ferrari F50
Η Ferrari F50 της δημοπρασίας
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Κάθε δημιούργημα της ιταλικής εταιρείας έχει ξεχωριστή αξία, πόσο μάλλον αν πρόκειται για ένα από τα πιο εμβληματικά και… λιγότερο χρησιμοποιημένα μοντέλα της.﻿

Ο λόγος για τη Ferrari F50, μοντέλο του 1997, με αριθμό πλαισίου 107165. Αυτοκίνητο που θα δημοπρατήσει η Broad Arrow Auctions στο Las Vegas των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, στις 31 Οκτωβρίου. Η «Ιταλίδα» θα αποτελέσει το κορυφαίο έκθεμα της δεύτερης ετήσιας δημοπρασίας που διοργανώνει ο συγκεκριμένος οίκος στην «Πόλη του Τζόγου».

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