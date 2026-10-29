MG HS Hybrid+: Έως 1.000 χλμ. με ένα γέμισμα και πλούσιο εξοπλισμό - iefimerida.gr

Αξιοποιώντας την υβριδική τεχνολογία, το οικογενειακό SUV της MG συνδυάζει τη χαμηλή κατανάλωση με τις δυνατές επιδόσεις, χωρίς να θυσιάζει την άνεση, τους χώρους και τη σύγχρονη τεχνολογία.

Η οικονομία καυσίμου αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία όταν συνοδεύεται από όλα όσα χρειάζεται μια οικογένεια στις καθημερινές μετακινήσεις και στα ταξίδια της. Πάνω σε αυτή τη λογική βασίζεται το νέο MG HS Hybrid+, βάζοντας στην ίδια πρόταση ένα αποδοτικό full hybrid σύστημα, ένα ευρύχωρο εσωτερικό και πλούσιο εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας.﻿

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