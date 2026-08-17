Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με 5.000 ευρώ που δεν σπάει και δεν χαλάει -Μηχανικός αποκαλύπτει - iefimerida.gr

Το περιορισμένο budget για την επιλογή ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου δεν αποτελεί εμπόδιο αλλά την αφορμή για την αναζήτηση της καλύτερης δυνατής επιλογής.

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, όποιος αναζητούσε συμβουλές για την αγορά ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου συνήθως απευθυνόταν σε έναν έμπειρο μηχανικό ή σε κάποιον που γνώριζε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο τη συγκεκριμένη κατηγορία οχημάτων.

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