Είναι επίσημο: Η Mercedes ετοιμάζει ένα νέο «μικρό» και προσιτό μοντέλο - iefimerida.gr

Είναι επίσημο: Η Mercedes ετοιμάζει ένα νέο «μικρό» και προσιτό μοντέλο

Mercedes A-Class
Η A-Class είναι το μικρότερο μοντέλο της Mercedes
Οι Γερμανοί αποφάσισαν να παρατείνουν κατά δύο χρόνια την παραγωγή της γνωστής σε όλους A-Class, ωστόσο, αποκάλυψαν πως δουλεύουν ήδη πάνω σε νέο προσιτό μοντέλο!

Πάνε ήδη 28 χρόνια από το λανσάρισμα της A-Class. Από τότε, η Mercedes έχει δημιουργήσει συνολικά τέσσερις γενιές και έχει πουλήσει πάνω από τρία εκατομμύρια κομμάτια. Και θα συνεχίσει να το κάνει, αφού παρά το αρχικό πλάνο που ήθελε το τέλος του δρόμου για το εν λόγω μοντέλο να έρχεται το 2026, τελικά η παραγωγή του επεκτάθηκε έως το 2028.

