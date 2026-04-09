Mercedes CLA: Νέα εποχή για το ομορφότερο υβριδικό «αστέρι» - iefimerida.gr

Η νέα CLA Hybrid φέρνει την εξηλεκτρισμένη λογική της Mercedes-Benz στη μικρομεσαία premium κατηγορία, συνδυάζοντας χαμηλή κατανάλωση, δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης στην πόλη και ισχύ έως 211 ίππους.

Η νέα Mercedes-Benz CLA περνά πλέον στην τρίτη της γενιά, πατώντας σε μια εντελώς νέα βάση που αλλάζει ουσιαστικά τον ρόλο της μέσα στη γκάμα της μάρκας. Αποτελεί το πρώτο μοντέλο της γερμανικής εταιρείας που βασίζεται στη νέα πλατφόρμα Mercedes Modular Architecture (MMA), πάνω στην οποία θα χτιστεί η επόμενη γενιά compact μοντέλων της, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής τόσο σε επίπεδο τεχνολογίας όσο και σε σχεδιαστική φιλοσοφία.

Διαβάστε περισσότερα στο www.carandmotor.gr