Με όφελος 2.000 ευρώ ή χαμηλό επιτόκιο τα μοντέλα της Dacia - iefimerida.gr

Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Dacia κάνει ευκολότερη από ποτέ την απόκτηση των μοντέλων της, προσφέροντας είτε προνομιακό επιτόκιο από 1,9% είτε όφελος έως 2.000 ευρώ.
Σήμερα η απόκτηση ενός νέου μοντέλου της Dacia είναι πιο δελεαστική από ποτέ, καθώς η πλήρης γκάμα της ρουμανικής εταιρείας (Sandero, Sandero Stepway, Duster, Bigster και Jogger) προσφέρεται μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος, είτε με προνομιακό επιτόκιο από 1,9%, είτε με όφελος έως 2.000 ευρώ.
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