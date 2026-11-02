Με έκπτωση έως 5.100 ευρώ το Nissan Qashqai - iefimerida.gr

Με τιμή εκκίνησης τα 26.490 ευρώ, το Nissan Qashqai γίνεται ακόμα πιο προσιτό προσφέροντας εκπτώσεις σε όλη την γκάμα των εκδόσεών του που φτάνουν έως και τα 5.100 ευρώ.

﻿Ένα από τα best sellers της ευρύτερης κατηγορίας των SUVs και κατά πολλούς το μοντέλο που ίδρυσε την κατηγορία των crossovers, το γνωστό σε όλους Nissan Qashqai προσφέρεται στην ελληνική αγορά με εκπτώσεις που φτάνουν έως και τα 5.100 ευρώ.﻿

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