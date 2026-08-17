Mazda 6e: Το ευρύχωρο ηλεκτρικό σεντάν με πλούσιο εξοπλισμό και 6 χρόνια εγγύηση - iefimerida.gr

Ο συνδυασμός των σεντάν αναλογιών του Mazda 6e και του DNA της ιαπωνικής εταιρείας επαναφέρει στο προσκήνιο την οδηγική αίσθηση στην κατηγορία των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων.

Το Mazda 6e στρώνει τον δρόμο για την επερχόμενη «φουρνιά» αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της ιαπωνικής εταιρείας, αποδεικνύοντας παράλληλα ότι η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση μπορεί να συνδυαστεί αρμονικά με την τεχνογνωσία και τη φιλοσοφία της.

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