Έσπασαν τα κοντέρ στην Τουρκία -Ποιο είναι το «εθνικό προϊόν» που καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο - iefimerida.gr

Η γειτονική χώρα συνεχίζει την επέλλαση της στην αυτοκινητοβιομηανία. καταγράφοντας ιδιαίτερα σημαντικές επιδόσεις στον τομέα των εξαγωγών και ενισχύοντας τη θέση στην αγορά αυτοκινήτου.

Η Τουρκία έχει κάνει εδώ και χρόνια γνωστές τις φιλοδοξίες της στον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας, επιχειρώντας να ακολουθήσει το παράδειγμα άλλων χωρών που αξιοποίησαν την ανάπτυξη της αυτοκίνησης ως βασικό μοχλό για την ενίσχυση της βιομηχανίας και συνολικά της οικονομίας τους.﻿

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