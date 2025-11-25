Χαμηλές θερμοκρασίες το πρωί -Δύο σοβαροί λόγοι για να μην πατήσεις αυτό το κουμπί στο αυτοκίνητο - iefimerida.gr

Μία από τις πιο αμφιλεγόμενες λειτουργίες που σχετίζεται με τον κλιματισμό της καμπίνας του αυτοκινήτου μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στους επιβάτες κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Όπως έχουμε γράψει κατά το παρελθόν, το κουμπί της ανακύκλωσης/ ανακυκλοφορίας του αέρα μπορεί κατά τη διάρκεια των ζεστών ημερών του καλοκαιριού μπορεί να ψύξει ταχύτερα την καμπίνα και να βοηθήσει στην εξοικονόμηση καυσίμου.

