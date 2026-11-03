Live από το Μιλάνο: Όλες οι νέες μοτοσυκλέτες της Έκθεσης EICMA 2026 - iefimerida.gr

Βρισκόμαστε στο Μιλάνο και σας μεταφέρουμε όλες τις μεγάλες πρεμιέρες, τα νέα μοντέλα και τις σημαντικότερες εξελίξεις από την EICMA 2026.

Η καρδιά της μοτοσικλέτας χτυπά αυτές τις ημέρες στο Μιλάνο, εκεί όπου η EICMA 2026 συγκεντρώνει τους μεγαλύτερους κατασκευαστές του κόσμου και στρέφει πάνω της τα βλέμματα των φίλων των δύο τροχών. Η κορυφαία διεθνής έκθεση αποτελεί για ακόμη μία χρονιά το σημείο συνάντησης της τεχνολογίας, της καινοτομίας και του πάθους για τη μοτοσικλέτα, φιλοξενώντας νέες προτάσεις που θα πρωταγωνιστήσουν στους δρόμους τα επόμενα χρόνια.

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