Το λάθος με τα κλειδιά που κάνουμε όλοι το πρωί -Τι πρέπει να κάνεις για αποφύγεις μια μεγάλη ζημιά στο αυτοκίνητο - iefimerida.gr

Μια «αθώα» φαινομενικά κίνηση μπορεί να μας βάλει σε μπελάδες και να μας οδηγήσει στο συνεργείο καθώς προκαλεί μια άκρως διαδεδομένη βλάβη στο αυτοκίνητο.

Μια διαδικασία που επαναλαμβάνει δεκάδες χιλιάδες φορές η πλειοψηφία των οδηγών κατά τη διάρκεια χρήσης ενός αυτοκινήτου είναι το περίφημο «γύρισμα» της κλειδαριάς του κεντρικού διακόπτη.

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