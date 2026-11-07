Το λάθος με τα κλειδιά που κάνουμε όλοι το πρωί -Τι πρέπει να κάνεις για αποφύγεις μια μεγάλη ζημιά στο αυτοκίνητο - iefimerida.gr

Μια «αθώα» φαινομενικά κίνηση μπορεί να μας βάλει σε μπελάδες και να μας οδηγήσει στο συνεργείο καθώς προκαλεί μια άκρως διαδεδομένη βλάβη στο αυτοκίνητο.
Μια διαδικασία που επαναλαμβάνει δεκάδες χιλιάδες φορές η πλειοψηφία των οδηγών κατά τη διάρκεια χρήσης ενός αυτοκινήτου είναι το περίφημο «γύρισμα» της κλειδαριάς του κεντρικού διακόπτη.
Διαβάστε περισσότερα στο www.carandmotor.gr
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο