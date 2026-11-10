 Αυτά είναι τα οχήματα της ΟΠΚΕ - Ποιο θηριώδες Land Rover βρίσκεται στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ.; - iefimerida.gr
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Αυτά είναι τα οχήματα της ΟΠΚΕ - Ποιο θηριώδες Land Rover βρίσκεται στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ.;

Περιπολικό της αστυνομίας
Περιπολικό της Αστυνομίας / EUROKINISSI: ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Η επιτήρηση στους δρόμους ενισχύεται διαρκώς, με τα οχήματα που βρίσκονται στη διάθεση της Ελληνικής Αστυνομίας να αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα μέσα για την εκτέλεση του έργου της.

Το έργο της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκεται ολοένα και περισσότερο στο επίκεντρο των προσπαθειών για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, με τους αστυνομικούς ελέγχους να αποτελούν βασικό εργαλείο για τον περιορισμό των παραβάσεων και την προστασία των οδηγών. Ωστόσο, η αποστολή της ΕΛ.ΑΣ. δεν περιορίζεται μόνο στην επιτήρηση της κυκλοφορίας, καθώς σημαντικό μέρος της δραστηριότητάς της αφορά και την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.﻿

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