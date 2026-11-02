Check Engine: Πόσα χιλιόμετρα μπορώ να οδηγήσω με το λαμπάκι του κινητήρα αναμμένο - iefimerida.gr

Η ενδεικτική λυχνία check engine υποδηλώνει σφάλμα σε κάποιο από τα εξαρτήματα του κινητήρα και μπορεί να εμφανιστεί στο καντράν ξαφνικά χωρίς καμία απολύτως προειδοποίηση.

Όλες οι λυχνίες στον πίνακα οργάνων χρήζουν άμεσης προσοχής από τους οδηγούς καθώς ενημερώνουν για μια βλάβη η οποία χρήζει άμεσης επισκευής προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των επιβατών και η σωστή λειτουργία του οχήματος.

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