Το Lada Niva μεταμορφώνεται σε off-road «τέρας» -Πόσο πωλείται - iefimerida.gr

Ένα σπάνιο VAZ-1922 «Marsh», βασισμένο στo γνωστό μας Lada Niva και σχεδιασμένο για να κινείται σε βάλτους, βαθύ χιόνι και δύσβατα εδάφη, αναζητά νέο ιδιοκτήτη στη Γερμανία.

Το ειδικά διασκευασμένο ρωσικό όχημα του 2002, ένα από τα λιγότερα από 1.000 αντίτυπα της έκδοσης «Marsh» του ρωσικού 4x4, έχει αποκατασταθεί και διατίθεται προς πώληση έναντι 19.999 ευρώ - ξεχωρίζοντας κυρίως για τους τεράστιους τροχούς χαμηλής πίεσης και τις εξαιρετικές εκτός δρόμου δυνατότητές του.

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