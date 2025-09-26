Aντί να του κόψει κλήση, τον χειροκρότησε -Aστυνομικός έγινε viral προκαλώντας οργή στα social media - iefimerida.gr

Ένα βίντεο που έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες έχει επίσης πυροδοτήσει μια δημόσια συζήτηση σχετικά με τη συμπεριφορά ορισμένων αστυνομικών οι οποίοι δεν εκτελούν τα καθήκοντά τους.

Πριν από περίπου μία εβδομάδα, ένας οδηγός πιάστηκε να οδηγεί μία Ferrari 812 Superfast με ταχύτητα άνω των 80 χλμ./ώρα σε κεντρικό δρόμο του Μιλάνου. Όταν δύο αστυνομικοί του κάνουν νόημα να σταματήσει, οι περαστικοί περίμεναν να τιμωρηθεί με πρόστιμο, κάτι που ωστόσο απ’ ό,τι φαίνεται δεν συνέβη.

