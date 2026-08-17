 Το κόλπο που ελάχιστοι γνωρίζουν -Πώς ένα απλό κέρμα σού γλιτώνει χρήματα στο βενζινάδικο - iefimerida.gr
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το κόλπο που ελάχιστοι γνωρίζουν -Πώς ένα απλό κέρμα σού γλιτώνει χρήματα στο βενζινάδικο

Λάστιχο αυτοκινήτου
Με ένα απλό κέρμα μπορείτε να ελέγξετε τα ελαστικά του αυτοκινήτου σας
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Με τις τιμές των καυσίμων να βρίσκονται πλέον σταθερά σε δυσθεώρητα ύψη, ένα απλό κόλπο διασφαλίζει ότι θα ταξιδέψουμε με το αυτοκίνητο με τη μέγιστη δυνατή οικονομία καυσίμου.

Αρκετοί είναι εκείνοι που θεωρούν ότι τα επαρκώς φουσκωμένα ελαστικά εξασφαλίζουν αποκλειστικά την ασφάλεια των επιβατών, ωστόσο η κατάστασή τους είναι ένας από τους κρισιμότερους παράγοντες για τη μέγιστη δυνατή οικονομία καυσίμου στο αυτοκίνητο.

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