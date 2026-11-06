 Formula 1 -Γιατί ο νέος πρωταθλητής της F1 δεν επιτρέπεται να οδηγεί τις Mercedes-AMG του; - iefimerida.gr
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Formula 1 -Γιατί ο νέος πρωταθλητής της F1 δεν επιτρέπεται να οδηγεί τις Mercedes-AMG του;

Kimi Antonelli
Kimi Antonelli
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Ο Kimi Antonelli έχει στη διάθεσή του δύο πανίσχυρα μοντέλα της Mercedes-AMG, όμως η ιταλική νομοθεσία δεν του επιτρέπει να τα οδηγήσει στην πατρίδα του μέχρι το 2028. Και ο λόγος δεν σχετίζεται, φυσικά, με τις ικανότητές του.

Σε ηλικία μόλις 20 ετών και 68 ημερών, ο Kimi Antonelli έγινε ο νεότερος πρωταθλητής στην ιστορία της Formula 1, εξασφαλίζοντας τον τίτλο μετά την τρίτη θέση του στο Grand Prix του Μεξικού την περασμένη Κυριακή (1/11).

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